Минобороны РФ заявило об оборонительном характере учений "Запад-2025"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Совместное стратегическое учение "Запад-2025" носит оборонительный характер, заявило Минобороны РФ в понедельник в связи с основным этапом российско-белорусских маневров.

В сообщении министерства говорится, что в Белоруссии в ходе основного этапа учения "Запад-2025" подразделения вооруженных сил двух стран отработали тактику ведения маневренной обороны.

"В условиях воздействия средств воздушного нападения условного противника совместная коалиционная группировка войск осуществила блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп", - сообщило Минобороны РФ.

В РоссииБалтфлот РФ провел тренировку по борьбе с морскими дронами в рамках учения "Запад-2025"Читать подробнее

"Удары по условному противнику осуществлялись комплексной системой огневого поражения, состоящей из ракетных войск, артиллерии и авиации. Экипажи танков Т-72Б3М и Т-80БВМ уничтожили передовые позиции условного противника с закрытых огневых позиций", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Разные этапы практических действий войск состоялись на белорусском полигоне "Борисовский", сообщило министерство.

"Совместное стратегическое учение "Запад-2025" носит оборонительный характер, предусматривающий использование военной силы исключительно в случаях возникновения военной угрозы", - заявило Минобороны РФ.

Учение "Запад-2025" проводится с 12 по 16 сентября. Практические действия войск проходят на полигонах Белоруссии и России, в Балтийском и Баренцевом морях.

Минобороны РФ
