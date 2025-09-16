Температура на юге европейской части России понизится

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется на юге европейской части России со вторника, к пятнице температура понизится до плюс 21 - плюс 24 градусов, что будет характерно для разгара бархатного сезона, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры прогнозируется на юге европейской России. Вот еще воскресенье температура была в Краснодарском крае выше плюс 26 - плюс 28 градусов, со вторника она понизится на 1-2 градуса, будет около плюс 25, а вот начиная с пятницы уже температура будет плюс 21 - плюс 24 градуса", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что ночные температуры будут в диапазоне плюс 16 - плюс 18 градусов.

"А поскольку температура воды в Сочи 25 градусов, в Геленджике 23 градуса, в Туапсе 24 градуса, то на юге европейской части России будет типичный разгар бархатного сезона", - сказал Вильфанд, назвав комфортной температуры воды и воздуха.