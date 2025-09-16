Заморозки прогнозируются в регионах Поволжья, Сибири и юга России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Заморозки в ближайшие дни прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа, Южного федерального округа, в Сибири и на Урале, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее заметное опасное явление в середине сентября - это заморозки, которые прогнозируются на достаточно большой территории. И связано это с антициклоном - Москва находится в теплой части этого антициклона, а вот Приволжский федеральный округ - в центре антициклона, и там происходит выхолаживание очень сильное", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что практически во всем Приволжском федеральном округе, а именно в Башкирии, в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской областях, прогнозируются заморозки до минус 2 градусов.

"Но, поскольку отрог антициклона распространяется еще чуть юго-западнее Приволжского федерального округа, даже в Ростовской и Волгоградской областях заморозки до минус 2 градусов", - добавил он.

Кроме того, заморозки до минус 1 градуса прогнозируются Свердловской области и в Тюменской области. В Сибири заморозки до минус 5 градусов прогнозируются в Омской области и в Иркутской области.