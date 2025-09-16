Поиск

Заморозки прогнозируются в регионах Поволжья, Сибири и юга России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Заморозки в ближайшие дни прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа, Южного федерального округа, в Сибири и на Урале, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее заметное опасное явление в середине сентября - это заморозки, которые прогнозируются на достаточно большой территории. И связано это с антициклоном - Москва находится в теплой части этого антициклона, а вот Приволжский федеральный округ - в центре антициклона, и там происходит выхолаживание очень сильное", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что практически во всем Приволжском федеральном округе, а именно в Башкирии, в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской областях, прогнозируются заморозки до минус 2 градусов.

"Но, поскольку отрог антициклона распространяется еще чуть юго-западнее Приволжского федерального округа, даже в Ростовской и Волгоградской областях заморозки до минус 2 градусов", - добавил он.

Кроме того, заморозки до минус 1 градуса прогнозируются Свердловской области и в Тюменской области. В Сибири заморозки до минус 5 градусов прогнозируются в Омской области и в Иркутской области.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Путин заявил, что меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно взаимоувязывать

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

КПРФ и ЛДПР по итогам Единого дня голосования-2025 спорят за второе место

Пять участниц Pussy Riot заочно осуждены в РФ на сроки от 8 до 13 лет за фейки об армии

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

В Кремле пообещали не оставить без ответа возможную конфискацию замороженных активов РФ

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы

Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });