Законопроект о внесении границ сельхозугодий в ЕГРН принят в I чтении

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельхозназначения.

Законопроект № 943257-8 в июне внесло в парламент правительство.

Как говорится в пояснительной записке к нему, сейчас такие границы фиксируются только в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), что создает риски необоснованного перевода сельхозугодий в другие категории земель.

"Такие земли могут быть необоснованно отнесены к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены заинтересованным лицам, в том числе для целей, связанных со строительством", - пишут авторы поправок.

Законопроект предлагает установить механизм, по которому в документах на сельхозугодья будут указываться точные данные о границах - с графическим описанием их расположения и перечнем координат всех характерных точек.

В пояснительной записке подчеркивается, что тенденция к сокращению сельхозугодий приводит к уменьшению площадей с плодородными почвами, и как следствие, к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. Этот срок обусловлен необходимостью завершить разработку цифровой карты-схемы земель сельхозназначения и доработку федеральной информационной системы ЕГРН.