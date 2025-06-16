Правительство внесло в Думу законопроект о внесении границ сельхозугодий в ЕГРН

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельхозназначения.

Документ (N943257-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время такие границы фиксируются только в единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), что создает риски необоснованного перевода сельхозугодий в другие категории земель.

"Такие земли могут быть необоснованно отнесены к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены заинтересованным ли‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​цам, в том числе для целей, связанных со строительством", - говорится в документе.

Законопроект предлагает установить механизм, по которому в документах на сельхозугодия будут указываться точные данные о границах - с графическим описанием их расположения и перечнем координат всех характерных точек.

В пояснительной записке подчеркивается, что тенденция к сокращению сельхозугодий приводит к уменьшению площадей с плодородными почвами и, как следствие, урожайности сельскохозяйственных культур.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 г. Этот срок обусловлен необходимостью завершить разработку цифровой карты-схемы земель сельхозназначения и доработку федеральной информационной системы ЕГРН.