Поиск

Правительство внесло в Думу законопроект о внесении границ сельхозугодий в ЕГРН

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельхозназначения.

Документ (N943257-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время такие границы фиксируются только в единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), что создает риски необоснованного перевода сельхозугодий в другие категории земель.

"Такие земли могут быть необоснованно отнесены к землям иных категорий, включены в границы населенных пунктов, предоставлены заинтересованным ли‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​цам, в том числе для целей, связанных со строительством", - говорится в документе.

Законопроект предлагает установить механизм, по которому в документах на сельхозугодия будут указываться точные данные о границах - с графическим описанием их расположения и перечнем координат всех характерных точек.

В пояснительной записке подчеркивается, что тенденция к сокращению сельхозугодий приводит к уменьшению площадей с плодородными почвами и, как следствие, урожайности сельскохозяйственных культур.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 г. Этот срок обусловлен необходимостью завершить разработку цифровой карты-схемы земель сельхозназначения и доработку федеральной информационной системы ЕГРН.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля

В МИД РФ заявили о рисках для АЭС "Бушер" на фоне конфликта Ирана и Израиля
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Рябков заявил, что Иран действует в рамках права на самооборону

МИД России сообщил об отмене очередного раунда консультаций РФ-США

В РФ заявили о готовности передать Киеву еще 2239 тел погибших военных ВСУ

В РФ заявили о готовности передать Киеву еще 2239 тел погибших военных ВСУ

РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров

У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

ФСБ предотвратила теракт против представителя властей Херсонской области

Задымление произошло на руднике в Пермском крае, ведется эвакуация

Три человека погибли, семь пострадали в ДТП во Владимирской области

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });