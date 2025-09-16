Банк России планирует создать саморегулируемые организации на рынке ломбардов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует провести работу по созданию и развитию саморегулируемых организаций (СРО) на рынке ломбардов, говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка ЦБ на 2026-2028 годы.

Эта мера позволит оптимизировать надзорную нагрузку на рынок ломбардов, отмечает регулятор.

СРО на финрынке - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза), которая объединяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в соответствующей сфере.

Сейчас в реестре СРО регулятора содержится 11 участников, среди них Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Союз микрофинансовых организаций "Мир", Всероссийский союз страховщиков и другие.