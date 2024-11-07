Стандарты работы платежных агентов на финрынке будут устанавливать саморегулируемые организации

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Банк России установил требования к базовым стандартам работы платежных агентов, которые должны будут разработать саморегулируемые организации (СРО), объединяющие операторов по приему платежей (ОПП), соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

Оператор по приему платежей - юридическое лицо, которое заключает с поставщиками услуг (ЖКХ, связь, интернет) или товаров (онлайн-площадки) договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Оператор по приему платежей - юридическое лицо, которое принимает от физлиц платежи наличными, направленные на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также проводит последующие расчеты с поставщиком.

Первый из обязательных стандартов ЦБ касается совершения платежными агентами операций на финансовом рынке. Он должен будет содержать сроки передачи оператором по приему платежей поставщикам данных о принятых в их пользу платежах, сpoки и порядок передачи оператором по приему платежей данных поставщикам о платежных субагентах, привлеченных ОПП для приема платежей, а также сведения о местах приема платежей ОПП и привлеченными им платежными субагентами. Кроме того, стандарт должен иметь тpебoвaния к порядку осуществления оператором по приему платежей контроля за привлеченными им платежными субагентами.

Второй обязательный стандарт касается защиты прав и интересов получателей услуг. В нем должны быть указаны требования к минимальному объему информации, которые операторы по приему платежей будут предоставлять клиентам. Они должны включать в себя: дату внесения ОПП в реестр Банка России, сведения об СРО, в которой состоит оператор по приему платежей, данные о порядке приема платежей, сайт оператора и способы защиты прав плательщиков.

Также в них должны содержаться правила взаимодействия оператора по приему платежей с плательщиками, в том числе посредством телефонной связи и других каналов при их наличии, требования об исключении оператором препятствий к проведению плательщиком аудиозаписи, видео- или фотосъемки процесса взаимодействия клиента с ОПП в местах приема платежей, порядок и сроки предоставления оператором по приему платежей по требованию клиентов документов и их копий.

Кроме того, стандарт должен включать принципы предоставления операторами по приему платежей рекламной информации, порядок рассмотрения оператором обращений плательщиков, минимальные стандарты обслуживания оператором по приему платежей, касающиеся доступности и материального обеспечения мест приема платежей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также формы, сроки и порядок досудебного урегулирования споров.

СРО смогут по собственной инициативе разработать и другие (внутренние) стандарты, необходимые для качественного оказания услуг их участниками, отмечает ЦБ.

Закон, согласно которому работа операторов по приему платежей перешла от Росфинмониторинга под надзор Банка России, вступил в силу в октябре прошлого года. Согласно документу, с 1 октября 2024 года для доступа на рынок платежные агенты должны находиться в специальном реестре Банка России. Сейчас в нем более 560 участников. Они должны будут работать в соответствии со стандартами, установленными профильными СРО, которые на данный момент формируются на рынке, отмечает регулятор.