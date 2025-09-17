Поиск

Летом пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 5%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне-августе 2025 года составил 33,1 млн человек, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"За летний период, с июня по август, уже перевезено более 33 млн пассажиров: 25,5 млн внутри страны и 7,6 млн - по международным линиям", - сказал он.

Международное авиасообщение в настоящее время установлено с 38 государствами, уточнил Ядров. Парк российских авиакомпаний сформирован из 1135 воздушных судов. В частности, с января 2024 по сентябрь этого года были восстановлены 34 судна.

По данным Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс", в июне-августе 2024 года российские авиакомпании перевезли 34,96 млн человек, в том числе 27,2 млн - внутри России, почти 7,8 млн - за рубеж. Таким образом, летом этого года общий трафик сократился более чем на 5%. За январь-июль 2025 года общий пассажиропоток упал на 1,7%, до 62,2 млн человек.

Как ранее прогнозировали в Росавиации, за 2025 год перевозки всех авиакомпаний России могут сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. В Минтрансе рассчитывали на сохранении прошлогоднего объема - 111,7 млн. В "Аэрофлоте" ожидают небольшого снижения трафика российских авиакомпаний и заметного увеличения иностранных - на 10-20%.

