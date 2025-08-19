Поиск

"Домодедово" в I полугодии сократило трафик на 10%

"Шереметьево" и "Внуково" - нарастили на 2%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пассажиропоток аэропортов "Шереметьево" и "Внуково" в I полугодии 2025 года вырос на 2% в сравнении с тем же периодом прошлого года, перевозки через третий аэропорт Московского авиаузла - "Домодедово" - упали почти на 10%, следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс".

В абсолютном выражении "Шереметьево" обслужило 20,4 млн человек, "Внуково" - 7,6 млн, "Домодедово" - 6,6 млн. Вместе они обеспечили перевозку 34,6 млн человек, что на 0,5% меньше, чем год назад. Доля "Шереметьево" в общем объеме перевозок через Московский авиаузел, таким образом, составила 59% (против 57,5% годом ранее), "Внуково" - 22% (против 21,5%), "Домодедово" - 19% (против 21%).

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за 6 месяцев вырос только у "Внуково" - на 4,4%, до 3,4 млн человек. У "Шереметьево" показатель сократился на 1%, до 14,05 млн человек, у "Домодедово" - рухнул на 18%, до 4 млн. На международных линиях "в плюсе" оказались все три аэропорта: у "Шереметьево" показатель вырос на 8,5%, до 6,3 млн человек, у "Домодедово" - на 6,7%, до 2,6 млн, у "Внуково" - на 0,2%, до 4,2 млн.

Июньский общий трафик через "Шереметьево" составил 4,08 млн человек (+0,4%), через "Внуково" - 1,5 млн (+4%), через "Домодедово" - 1,2 млн (-13%).

Около 90% пассажиропотока " Шереметьево " обеспечивает группа "Аэрофлот", которая объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Через " Внуково " обслуживаются такие компании, как "ЮТэйр" , "Победа", Turkish Airlines. Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии" , Red Wings.

Аэрофлот Домодедово Внуково Московский авиаузел Шереметьево Росавиация
