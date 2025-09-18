Поиск

Путин внес кандидатуру Гуцана для консультаций по назначению генпрокурором РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Совет Федерации поступило представление президента РФ для проведения консультаций для назначения Александра Гуцана генпрокурором РФ, сообщил сенатор Андрей Клишас.

"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

По его словам, в соответствии с регламентом СФ ряд комитетов на совместном заседании 23 сентября проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит провести консультации по кандидатуре Гуцана на заседании Совета Федерации 24 сентября.

Гуцан родился в 1960 году. Работал в органах прокуратуры с 1989 года. В 2005-2007 годах занимал должность замдиректора Федеральной службы судебных приставов. С 2007 по 2018 был заместителем генпрокурора РФ.

В 2018 году был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

