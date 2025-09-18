Поиск

Комитет Совфеда предложит рассмотреть вопрос о назначении Краснова главой Верховного суда 24 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для назначения Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, оно может быть рассмотрено на заседании 24 сентября, сообщил сенатор Андрей Клишас.

"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о Верховном суде Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

По его словам, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит рассмотреть вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда Российской Федерации на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года.

Накануне на сайте Кремля сообщалось, что президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда РФ.

В РоссииГенпрокурор Краснов единственный подал заявку на должность председателя ВС РФЧитать подробнее

"Решением Комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации Федерального Собрания РФ для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорилось в сообщении.

В нем отмечается, что решение рекомендовать Краснова было принято на заседании Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

Еще раньше сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ также рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что кандидатура Краснова на должность председателя Верховного суда РФ будет внесена в Совет Федерации президентом РФ в самые сжатые сроки.

Согласно российскому законодательству, глава Верховного суда РФ назначается на должность Советом Федерации по представлению президента РФ после получения положительного заключения ВККС.

Конкурс на эту должность был объявлен 29 июля после смерти бывшего председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Краснов - единственный кандидат на эту должность.

Игорь Краснов Совет Федерации
