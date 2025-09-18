"Уральские авиалинии" прекратили полеты в Геленджик из Москвы и Екатеринбурга

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" отказалась от выполнения рейсов из Москвы и Екатеринбурга в Геленджик, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В целях оптимизации расписания, из-за сложных погодных условий, которые оказывают влияние на пунктуальность полетов, принято решение отказаться от выполнения рейсов по маршрутам Екатеринбург - Геленджик - Екатеринбург и Москва - Геленджик - Москва", - отметил сотрудник пресс-службы.

В качестве альтернативы пассажирам предложено воспользоваться ближайшими аэропортами в Минеральных Водах, Краснодаре, Сочи или вернуть денежные средства.

Аэропорт Геленджика летом возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. "Уральские авиалинии" начали выполнять прямые рейсы в Геленджик из Москвы с 24 июля, из Екатеринбурга - с 5 августа. Перевозчик также заявлял, что рассматривает возможность расширения полетной программы в этот курортный город.

С 18 сентября "Уральские авиалинии" возобновили рейсы из Москвы в Краснодар (краснодарский аэропорт, закрытый с 2022 года, в сентябре возобновил работу), а с 20 сентября - начнут выполнять полеты в Краснодар из Екатеринбурга.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. Аэропорты Сочи и Минвод продолжали работать.