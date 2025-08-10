Поиск

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в телеграм-канале.

8 августа в аэропорту Геленджика также были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были сняты в воскресенье утром. Первый рейс после снятия ограничений на полеты приземлился в авиагавани в 10:34. Позже около 11:00 в воскресенье в аэропорт вновь приостановил работу.

Как сообщалось, аэропорт Геленджика в июле возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.

Крупнейшим совладельцем ООО " Аэропорт Геленджик " (управляет авиакомплексом) с долей 49,5% по данным ЕГРЮЛ является банк ВТБ , еще 40% у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

