Банк России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям клиентов-подростков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Банк России для сокращения риска вовлечения банков и их клиентов в возрасте от 14 до 18 лет в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство и дропперство выпустил рекомендации о повышении внимания к отдельным операциям. Они опубликованы на сайте регулятора.

ЦБ рекомендует предупреждать подростка о рисках втягивания в противоправную деятельность сразу при открытии счета, а также информировать родителей клиента или других законных представителей о выданных ему картах. Для этого могут быть уточнены условия договоров, в том числе действующих.

Банкам в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов следует определять признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные операции.

Для того чтобы сформировать представление о типичных для подростка операциях по переводам, банкам следует узнать, кто из родственников может переводить этим клиентам деньги и кому планируют переводить средства сами несовершеннолетние клиенты.

В договоре также может быть указан лимит на проведение отдельных операций. По рекомендациям ЦБ, банкам следует рассмотреть лимит на зачисление на счет подростка не более 100 тысяч рублей в месяц от отправителей, о которых банк не был предупрежден заранее.

Также если подростку станут приходить крупные переводы от неизвестного лица или он сам стал перечислять большие суммы, банк свяжется с представителем несовершеннолетнего.

В случае возникновения у банка подозрения, что сделки совершает не сам подросток или что он действует под чьим-то влиянием, кредитная организация имеет право отказать в проведении операции.

