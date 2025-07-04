Мэрия Москвы сообщила о звонках мошенников от имени школьных психологов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Департамент образования Москвы предупредил о мошенниках, которые притворяются школьными психологами и рассылают детям якобы результаты психологического тестирования, оказавшиеся в открытом доступе, чтобы потом выманить деньги их родителей.

В частности, мошенники звонят ребенку и сообщают, что результаты его психологического тестирования оказались в открытом доступе. Далее отправляют фишинговую ссылку, открыв которую ребенок видит персональную информацию о себе.

"После злоумышленники запугивают школьника, в том числе уголовными делами об утечке персональных данных, и таким образом заставляют его выносить из дома деньги и передавать через курьеров", - отмечается в сообщении.