Комитет Думы сузил действие законопроекта о цифровых подписках и перенес срок вступления

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил перенести на 1 марта 2026 г. вступление в силу новых правил списания платы за цифровые подписки, при этом существенно сократив действие законопроекта: в проекте осталось только требование о запрете использования реквизитов банковских счетов после отказа потребителя.

Первоначально предполагалось, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Доработанная версия законопроекта размещена в электронной базе парламента. Документ (№405607-8) был внесен летом 2023 г. и принят в первом чтении в сентябре 2024 г.

Из редакции законопроекта ко второму чтению исключены положения, предусматривающие, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать данные о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора. Еще ранее, при доработке законопроекта в первом чтении (перевнесении в новой редакции) была исключен норма о том, что необходимо уведомлять потребителя о предстоящих списаниях за платные цифровые подписки, в том числе осуществляемые периодическими платежами.

В тексте осталась только норма о том, что при оплате услуг в интернете исполнителю запрещено использовать для периодических платежей реквизиты банковского счёта или данные электронных средств платежа, если потребитель ранее отказался от их использования. Исполнитель обязан обеспечить приём такого отказа от потребителя, в том числе в электронной форме.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 24 сентября.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.


Госдума
