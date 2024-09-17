Законопроект о списании платы за цифровые подписки принят в I чтении

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает в законе о защите прав потребителей правила списания периодических платежей при расчетах в интернете.

Документ № 405607-8 был внесен еще летом 2023 г. и затем доработан с учетом замечаний правительства.

Из доработанной редакции законопроекта были исключены положения, предусматривающие уведомление потребителя о предстоящих списаниях за платные цифровые подписки, в том числе осуществляемые периодическими платежами.

Согласно тексту принятого в первом чтении документа, информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: данные о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора. При этом уточняется, что при отказе потребителя от абонентского договора продавец (исполнитель) не имеет права списывать деньги с банковских счетов потребителя в рамках этого договора, за исключением случаев погашения задолженности по периодическим платежам, возникшей до отказа потребителя от договора.

"Предусматривается, что вне зависимости от даты отказа потребителя от подписки она действует до следующего периодического платежа. Таким образом, если потребитель заплатил за годовую подписку и отказался от нее по истечении шести месяцев, она продолжает действовать до конца годового периода, при этом ранее уплаченные потребителем средства не возвращаются, за исключением случаев несоответствия содержания услуги заявленным параметрам", - говорится в пояснительной записке.

Действие нового регулирования не распространяется на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью (на правоотношения по оказанию контентных услуг).

"Предлагаемые изменения призваны обеспечить защиту базовых прав потребителей на информацию и осознанный выбор, устранив ряд проблем, с которыми может столкнуться потребитель услуг цифровых подписок", - отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.