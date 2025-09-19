Поиск

Обвиняемые в хищении при возведении фортификаций в Курской области оставлены под стражей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска оставил под стражей фигурантов уголовного дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах области, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Обвиняемыми по делу проходят экс-руководитель АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также гендиректор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков.

"В удовлетворении ходатайств обвиняемых и их защитников об изменении меры пресечения на более мягкую, в том числе на домашний арест, а также о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом отказано", - говорится в сообщении.

Судебное заседание по делу назначено на 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в пятницу Ленинский районный суд Курска начал предварительное слушание по уголовному делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений.

По данным следствия, "не позднее 28 июля 2023 г. генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области".

При этом "реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ".

В декабре 2024 года Ленинский райсуд Курска заключил под стражу Лукина, также в декабре суд заключил под стражу бывшего заместителя гендиректора корпорации Грабина.

16 апреля Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Смирнов задержан в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей Корпорации развития Курской области.

Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

По делу задержан также бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов.

Кроме того, должностные лица АО "Корпорация развития Курской области" и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в Курской области.

Курская область
