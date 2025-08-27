Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Белгородской области Базарова

Он проходит по делу о хищении свыше 250 млн рублей

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Белгородской области Владимира Базарова по делу о хищении свыше 250 млн рублей при строительстве оборонительных сооружений в регионе, сообщили в среду в суде.

Базаров по ходатайству следователя заключен под стражу на срок до 25 октября, заявили в суде.

Он обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Как ожидается, его защита обжалует арест.

О задержании чиновника в понедельник сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, поскольку Базаров в настоящее время занимает должность временно исполняющего обязанности замгубернатора этого региона.

Хинштейн отметил, что следственные действия в отношении Базарова связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области.

По версии следствия МВД, другие фигуранты дела - бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев совершили растрату.

"Они похитили более 251 млн рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной", - сообщали в МВД.

При этом указания о закупке и согласовании с Минобороны РФ тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали им от Базарова, который занимал должность заместителя губернатора - начальника департамента строительства Белгородской области и "лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки по данному направлению деятельности", отметили в МВД.