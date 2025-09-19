В Шебекине нужно восстановить более 2,8 тысячи поврежденных объектов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об организации работы по восстановлению поврежденного от обстрелов жилья в Шебекинском округе.

"По данным ситуационного центра, на понедельник (15 сентября - ИФ) в Шебекинском округе более 2,8 тысячи поврежденных объектов. Распределяем этот объем между девяти районами и округами, которые отвечают за восстановление секторов округа", - написал он в Telegram.

Два муниципалитета завершат восстанавливать объекты до 1 декабря, остальные - к началу ноября.