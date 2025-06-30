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Жилье уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области принял решение восстанавливать поврежденное обстрелами жилье уехавших за границу жителей региона после окончания специальной военной операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном заседании областного правительства.

"Мы приняли решение о восстановлении жилья и транспорта всем жителям Белгородской области, у которых во время обстрела пострадало жилье и транспорт, и которые сейчас покинули территорию Российской Федерации. Мы восстановлением имущества - как движимого, так и недвижимого - будем заниматься после окончания специальной военной операции в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Белгородской области", - сказал Гладков.

Губернатор поручил региональным министерствам ЖКХ, строительства и цифрового развития составить единый реестр собственников этой категории.

Ранее сообщалось, что Гладков предложил законсервировать поврежденное обстрелами жилье жителей региона, покинувших страну на длительный срок.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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