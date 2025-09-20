Поиск

Новый терминал аэропорта Ижевска начал принимать внутренние рейсы

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Новый терминал аэропорта Ижевска принял первых пассажиров, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в субботу.

"Благодарю всех, кто голосовал за такой классный аэропорт, благодарю строителей и вообще всех, кто участвовал в реализации этого сложного, очень долгожданного проекта", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Бречалов уточнил, что первым самолетом, пассажиров которого принял новый терминал, стал рейс из Сочи.

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии подчеркивает, что терминал начал работать в тестовом режиме. В сообщении приводятся слова гендиректора аэропорта Ижевска Александра Синельникова о том, что заключение о соответствии и разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса было получено на прошлой неделе.

"Впереди еще предстоит много работы по наладке и технической подготовке всех необходимых систем. Сегодня мы начинаем работу нового терминала в реальных условиях. Это позволит нам обеспечить безупречную работу аэропорта к официальному открытию", - отметил Синельников.

Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Ижевска началось весной 2023 года. Терминал имеет два этажа, его площадь - около 10,7 тыс. кв. м, пропускная способность - 440 пассажиров в час, он будет обслуживать внутренние и международные рейсы.

Аэропорт Ижевска находится в собственности Удмуртии, обслуживает регулярные пассажирские и грузовые рейсы.

Ранее гендиректор аэропорта Александр Синельников сообщал, что после ввода нового комплекса на мощностях старого терминала будут размещены служебные помещения для контрольных органов. Он отмечал также, что планируется начать обслуживать международные полеты в декабре 2025 года.

В конце августа сообщалось, что по результатам народного голосования аэропорт Ижевска получил имя конструктора Михаила Калашникова.

Ижевск Александр Бречалов Удмуртия
