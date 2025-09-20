Электроснабжение более 75% потребителей восстановлено в Дагестане после аварии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Энергетиками восстановлена подача электроэнергии в дома более 75% потребителей, обесточенные в результате аварийных отключений из-за непогоды в Дагестане, сообщает в субботу пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 19:00 (мск) восстановили электроснабжение более 75% потребителей, нарушенное непогодой. Ремонтные работы завершены в Кизлярском, Каякентском, Буйнакском, Карабудахкентском, Сергокалинском, Дахадаевском, Кумторкалинском, Ахтынском, Магарамкентском, Ботлихском, Левашинском, Лакском районах республики, а также в городах Буйнакск, Каспийск и Избербаш", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ремонтно-восстановительные работы проводились энергетиками при крайне тяжелых погодных условиях.

В настоящее время в круглосуточном режиме последствия технологических нарушений совместно с сотрудниками МЧС устраняют 150 энергетиков, задействовано 50 бригад и 50 единиц спецтехники, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 20 сентября из-за непогоды произошло аварийное отключение электроснабжения в 73 населенных пунктах Дагестана.

Глава администрации Лакского района Дагестана Юсуп Магомедов в свою очередь сообщил, что в селе Кумух из-за непогоды произошло частичное обрушение исторической крепостной стены.

По данным Даггидрометцентра, осадки за день с 06:00 до 10:00 (мск) 20 сентября выпали на всей территории республики в следующем количестве: Махачкала - 56 мм, Дербент - 41 мм, Кизляр - 32 мм, Избербаш - 53 мм.