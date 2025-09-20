В Дагестане 73 населенных пункта остались без электричества из-за аварии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло 73 населенных пунктах Дагестана из-за непогоды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Ведутся восстановительные работы.

По данным пресс-службы, ориентировочное время восстановления электроснабжения - 22:00 субботы.

В пресс-службе правительства региона добавили, что сообщения о подтоплениях в Махачкале, Каспийске и Избербаше из-за непогоды начали поступать в пятницу. Всего за ночь поступило 442 обращения, из них 279 - по Махачкале.

"Большая часть заявок касалась того, что стоки не справляются с потоком воды. Всего на территории Махачкалы были зафиксированы подтопления на не менее чем 18 улицах и еще 18 участках дорог", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства республики, на одной из улиц Махачкалы уровень воды достигал 50 см, на остальных - до 15 см. Обращения о высоких уровнях воды на дорогах поступали в Каспийске, Избербаше, населенном пункте Каякент Каякентского района.

"По данным Даггидрометцентра, осадки за день с 06:00 до 10:00 20 сентября выпали на всей территории республики, в количестве: Махачкала - 56 мм, Дербент - 41 мм, Кизляр - 32 мм, Избербаш - 53 мм", - добавили в пресс-службе.

По данным на утро субботы, наиболее сложная обстановка сохраняется в городах Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дагестанские Огни, Дербент и в Каякентском районе.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов назвал сложной, но контролируемой ситуацию на улицах Махачкалы, сложившуюся в результате обильных осадков, есть случаи подтоплений жилых помещений, построенных с нарушениями. По его словам, все городские службы и ресурсы МЧС привлечены к ликвидации последствий непогоды и работают в усиленном режиме: расчищают ливневые канализации, откачивают воду, восстанавливают энергоснабжение и движение транспорта. В первую очередь спасатели откачивают воду в районах трансформаторных станций.

Кроме того, в результате обильных осадков в Махачкале была обрушена стена частного дома.

Как сообщалось, 19 сентября обильные осадки в виде дождя привели к подтоплению улиц в Махачкале, Каспийске и Избербаше, в связи с чем было затруднено движение автомобилей на городских дорогах.