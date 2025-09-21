Поиск

Российские военные улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили положение, заняли более выгодные рубежи, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Нововасилевское, Успеновка, Полтавка, Новогригоровка Запорожской области и Новониколаевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины за сутки составили: до 340 военнослужащих, боевая бронемашина, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - сказали в ведомстве.

В Минобороны заявили, что группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю.

Группировка войск "Запад" нанесла удары по восьми бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери украинской армии за сутки составили: свыше 225 военнослужащих, боевая бронемашина Senator, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сказали военные.

По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах пяти населенных пунктов ДНР.

"Противник потерял до 220 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 11 пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Центр" нанесла удары по двум полкам и 14 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины составили: свыше 500 военных, бронетранспортер М-113, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Искрисковщина, Варачино, Сенное и Павловка Сумской области", - сказали в ведомстве.

По его данным, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

"ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, танк, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сообщили военные.

В Минобороны заявили, что группировка "Днепр" нанесла удары по пяти украинским бригадам в Херсонской и Запорожской областях, потери ВСУ за сутки составили: до 45 военных, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Экс-министр здравоохранения Поморья арестован по делу о злоупотреблениях

Школа, частично обрушившаяся в Новосибирской области, была построена в 1937 году

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области

Часть здания школы обрушилась в Татарске Новосибирской области
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 19 дронов ВСУ за ночь

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В Дагестане 73 населенных пункта остались без электричества из-за аварии

Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });