Российские военные улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили положение, заняли более выгодные рубежи, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Нововасилевское, Успеновка, Полтавка, Новогригоровка Запорожской области и Новониколаевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины за сутки составили: до 340 военнослужащих, боевая бронемашина, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - сказали в ведомстве.

В Минобороны заявили, что группировка "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю.

Группировка войск "Запад" нанесла удары по восьми бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери украинской армии за сутки составили: свыше 225 военнослужащих, боевая бронемашина Senator, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сказали военные.

По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах пяти населенных пунктов ДНР.

"Противник потерял до 220 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 11 пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Центр" нанесла удары по двум полкам и 14 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины составили: свыше 500 военных, бронетранспортер М-113, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Искрисковщина, Варачино, Сенное и Павловка Сумской области", - сказали в ведомстве.

По его данным, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

"ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, танк, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сообщили военные.

В Минобороны заявили, что группировка "Днепр" нанесла удары по пяти украинским бригадам в Херсонской и Запорожской областях, потери ВСУ за сутки составили: до 45 военных, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.