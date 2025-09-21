Поиск

Минобороны сообщило о поражении за сутки 65 беспилотников ВСУ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нейтрализовали за сутки 65 дронов ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По его данным, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности...", - отметили в Минобороны.

Отмечается, что в течение суток нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 138 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
