Минобороны сообщило о поражении за сутки 65 беспилотников ВСУ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нейтрализовали за сутки 65 дронов ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По его данным, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности...", - отметили в Минобороны.

Отмечается, что в течение суток нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 138 районах.