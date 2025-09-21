Один человек погиб при повторном ударе ВСУ по запорожской Васильевке

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ второй раз за день обстреляли город Васильевка в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке. Первоначально губернатор сообщил о десяти пострадавших. Позднее число раненых возросло до 12.