Почти 270 землетрясений зафиксировано за неделю у берегов Камчатки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения, которое случилось 30 июля, за неделю зарегистрировано 267 наиболее заметных сейсмособытий, сообщает в понедельник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Зарегистрированы 267 афтершоков. 47 из них ощущались в различных населенных пунктах региона силой до семи баллов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, только за минувшие сутки у берегов полуострова произошли 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,0. Жители края ощутили восемь из них.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов.