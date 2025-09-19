Здания на Камчатке выстояли при семибалльном землетрясении

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели, которые на юге Камчатки обследуют здания на предмет повреждений после мощного землетрясения в пятницу утром, крупных разрушений не обнаружили, сообщает краевое управление МЧС.

"Первый эшелон оперативной группы ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также оперативная группа Камчатского спасательного центра МЧС привлекались на обследование социально-значимых объектов. Крупных разрушений не выявлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 сентября в 06:58 по камчатскому времени (21:58 четверга по Москве) у восточного побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 7,4. Его эпицентр находился в Тихом океане в 162 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 29 км под морским дном. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов. Жители Елизовского района ощутили подземные толчки силой до 6 баллов, а Усть-Камчатского округа - до 4 баллов.

После землетрясения сейсмологи продолжают регистрировать множество более слабых афтершоков, некоторые из которых ощущаются в населенных пунктах.

На восточном побережье Камчатки и возле Северных Курил объявлена угроза цунами.