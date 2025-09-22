Поиск

Комитет Госдумы по контролю одобрил кандидатуры аудиторов Счетной палаты

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Государственной думы по контролю на заседании в понедельник одобрил кандидатуры, предложенные фракциями ГД на должности аудиторов Счетной палаты.

В числе кандидатов - Максим Зайцев, Игорь Каграманян, Олег Нилов, Данила Шилков, Михаил Щапов.

"Проекты соответствующих постановлений направлены в Совет Государственной думы с предложением рассмотреть данные вопросы на заседании" нижней палаты 23 сентября, сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Дмитрий Гусев.

Кроме того, 19 сентября было рассмотрено представление президента РФ о назначении заместителя председателя Счетной палаты РФ. По словам Гусева, комитет единогласно поддержал кандидатуру Галины Изотовой на эту должность.

"Мы давно и плодотворно работаем с Галиной Сергеевной и всей Счетной палатой. Мы вместе разработали KPI, которые позволяют объективно оценивать деятельность Счетной палаты и добиваться лучших результатов", - отметил Гусев

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" заместитель председателя назначается Государственной думой сроком на шесть лет по представлению президента РФ. Одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд.

Срок полномочий действующего заместителя председателя Счетной палаты Изотовой истекает 24 сентября 2025 года.

