Путин внес в Госдуму пять кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова на должности аудиторов Счетной палаты, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании", - цитируют Володина в пресс-службе Думы.

Председатель Госдумы отметил, что в списке - претенденты, предложенные всеми фракциями Госдумы. Ранее они были направлены президенту после рассмотрения Советом Государственной Думы.

Согласно статье 83 Конституции Российской Федерации, президент представляет Государственной Думе кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.