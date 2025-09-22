Поиск

Комитет Думы одобрил упрощение назначения уголовного наказания для иноагентов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об изменении условий назначения уголовного наказания за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Поправки к законопроекту № 956293-8 внесла первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

Поправки в статью 330 (1) Уголовного кодекса предусматривают, что уголовная ответственность за уклонение от представления документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, будет наступать, если лицо ранее было подвергнуто административному наказанию по статье 1 статьи 19.34 КоАП (осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента) или имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 330 (1).

Сейчас уголовное наказание возможно при одном условии - если лицо привлекалось к административной ответственности по указанной статье два раза в течение одного года.

И еще одна одобренная комитетом в понедельник поправка вводит аналогичные изменения в часть 2 статьи 330 (1) УК. Отменяется действующее сейчас условие о наличии двукратного привлечения к административной ответственности в течение года по частям 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Также добавляется, что уголовная ответственность будет наступать сразу при наличии судимости за совершение преступления, предусмотренного статьей 330 (1).

