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В ГД предложили привлекать иноагентов к уголовной ответственности при повторном нарушении закона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о привлечении иноагентов к уголовной ответственности после первого административного нарушения (956293-8) внесен в Госдуму, сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"После принятия нашей поправки достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности, чтобы уже при повторном нарушении наступала уголовная ответственность", - написал Пискарев в своем телеграм-канале во вторник.

Он напомнил, что сейчас "иноагент может трижды нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности, причем в двух из трех случаев он должен быть привлечен в течение года к административной ответственности, и только на третьем правонарушении вступает в действие Уголовный кодекс".

Пискарев добавил, что инициатива получила положительные отзывы правительства России и Верховного суда РФ.

Законопроект внесен также вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым и другими.

Василий Пискарев Госдума
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