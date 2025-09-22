Поиск

В ходе осеннего призыва будут применяться электронные и бумажные повестки

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Электронные повестки будут применяться для оповещения граждан в ходе осеннего призыва, также будут использоваться напечатанные повестки, они юридически значимы, заявил в понедельник заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация о их направлении вносится в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток", - сказал Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.

"Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы", - заявил он.

"Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг", - сообщил Цимлянский.

Он отметил, что одной из особенностей осеннего призыва станет то, что решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. "То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - сказал Цимлянский.

Также, по его словам, в случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.

Цимлянский уточнил, что на официальном сайте Минобороны РФ в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым граждане могут обратиться по вопросам призыва. "Начиная с 13 октября специалисты главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу", - сказал он.

"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - отметил Цимлянский в завершение брифинга.

