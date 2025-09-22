Поиск

Генштаб заявил, что осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря

Призыв пройдет в плановом порядке, он не связан с проведением СВО

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря в плановом порядке, он не связан с проведением специальной военной операции (СВО), заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"Что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года", - сказал Цимлянский на брифинге в понедельник.

Цимлянский сообщил, что из-за климатических условий "исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря".

"Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции", - заявил он.

Срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев, заявил Цимлянский.

Владимир Цимлянский ВС РФ Генштаб РФ
