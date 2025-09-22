Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра энергетики РФ, экс-главы АО "Евразийский" (Москва, владеет 74,85% акций АО "Ростовводоканал") Станислава Светлицкого, осужденного за мошенничество.

"Исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества удовлетворены в полном объеме", - сообщили в суде.

Кроме Светлицкого, ответчиком по иску также является бывший мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев. По данным надзорного ведомства, Светлицкий и Чернышев совершили злоупотребления, распоряжаясь имуществом МУП "Водоканал" (на его базе создано АО "Ростовводоканал" - ИФ). Рыночная стоимость активов организации превышала 4,6 млрд рублей.

В сентябре 2022 года Светлицкий подал заявление о собственном банкротстве в связи с наличием задолженности перед кредиторами в размере 6,8 млрд рублей и отсутствием возможности ее погасить. Арбитражный суд Тверской области признал его банкротом в августе 2023 года. Решением суда введена процедура реализации имущества Светлицкого. Финансовый управляющий Светлицкого объявил открытый аукцион по реализации его имущества на 1,1 млрд рублей. Подведение итогов аукциона состоится 1 октября.

В октябре 2020 года бывший замминистра энергетики РФ и глава АО "Евразийский" Светлицкий был осужден на 12 лет колонии за хищение 8 млрд рублей. Позже, в августе 2021 года, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест его сына, председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" Георгия Светлицкого по делу о хищении 200 млн рублей.