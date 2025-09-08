Генпрокуратура требует конфисковать имущество бывшего замминистра энергетики Светлицкого

Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора подал иск в Тверской суд Москвы об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра энергетики России, бывшего главы АО "Евразийский" (Москва, владеет 74,85% акций АО "Ростовводоканал") Станислава Светлицкого (осужден за мошенничество и признан банкротом), сказано в материалах судебной картотеки.

Иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Ответчиками по иску зарегистрированы АО "Евразийский", Светлицкий С.Ю., Чернышев М.А. Суд принял иск к производству, беседа по нему назначена на 18 сентября.

Как пишет "Коммерсантъ", иск инициировал генпрокурор Игорь Краснов. В иске говорится, что Светлицкий и Михаил Чернышев (бывший мэр Ростова-на-Дону - ИФ) совершили злоупотребления, распоряжаясь имуществом МУП "Водоканал" (на его базе создано АО "Ростовводоканал" - ИФ). Рыночная стоимость активов организации превышала 4,6 млрд рублей.

Ранее финансовый управляющий Светлицкого объявил открытый аукцион по реализации его имущества на 1,1 млрд рублей. Подведение итогов аукциона состоится 1 октября.

В октябре 2020 года бывший замминистра энергетики и глава АО "Евразийский" Светлицкий был осужден на 12 лет колонии за хищение 8 млрд рублей. Позже, в августе 2021 года, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест его сына, председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" Георгия Светлицкого по делу о хищении 200 млн рублей.

В сентябре 2022 года Светлицкий подал заявление о собственном банкротстве в связи с наличием задолженности перед кредиторами в размере 6,8 млрд рублей и отсутствием возможности ее погасить. Арбитражный суд Тверской области признал его банкротом в августе 2023 года. Решением суда введена процедура реализации имущества Светлицкого.

АО "Евразийский", как сообщается на сайте компании, было основано 5 сентября 1994 года. Предприятие стало одной из лидирующих российских компаний, осуществляющих деятельность в коммунальной инфраструктуре водоснабжения и водоотведения. По информации на II квартал 2021 года, одним из акционеров АО являлся Внешэкономбанк. С июня 2024 года юрлицо признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Как сообщал "Коммерсантъ", конкурсное производство "Евразийского" предполагает продажу всех активов, в том числе и акций ростовского водоканала. Эти активы ранее уже были выставлены на торги для погашения ущерба государству от мошеннических действий Светлицкого.

Согласно отчетности "Ростовводоканала" за 2024 год, АО "Евразийский" владеет 74,85% долей в его уставном капитале, 25,15% принадлежит департаменту имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону.