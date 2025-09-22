Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания сняла санкции с Татьяны Евтушенковой, следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны.

Мотивировка такого решения там не приводится.

Татьяна Евтушенкова, дочь основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, попала в санкционный список Лондона в апреле 2023 года, одновременно со своим братом Феликсом. В отличие от Феликса, который входил в советы директоров некоторых портфельных активов "Системы" и после введения британских санкций сразу их покинул, Татьяна в структурах АФК на тот момент никаких должностей уже давно не занимала.