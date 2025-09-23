Поиск

В России продолжается рост заболеваемости ОРВИ

Зарегистрировано почти 900 тыс. заболевших

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В России продолжается рост заболеваемости ОРВИ, за неделю выявлено более 899 тыс. случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. По данным за 38-ю неделю зарегистрировано более 899 тыс. случаев", - заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что такая динамика "характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием организованных детских коллективов".

Неделей ранее сообщалось о более чем 696 тыс. выявленных случаев за неделю.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ на 38 неделе зарегистрировано 14,8 тыс. случаев COVID-19. На прошлой неделе сообщалось о более чем 15 тыс. заболевших за неделю.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты свыше 16,5 млн граждан.

В Роспотребнадзоре призвали граждан учитывать сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры: по возможности воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания.

Роспотребнадзор ОРВИ COVID-19
