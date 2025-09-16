Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла на 63,8%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В России продолжается рост заболеваемости респираторными вирусами, за неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 63,8%, среди школьников заболеваемость выросла в 2 раза, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии. По данным за 37 неделю зарегистрировано более 696 тыс. случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников - в 2 раза", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что такая динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием отпусков и формированием детских организованных коллективов.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, "продолжается рост заболеваемости COVID-19, при этом уровень остается низким - на 37 неделе в стране зарегистрировано свыше 15 тыс. случаев заболевания".

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 10 млн граждан, информирует ведомство.