Ограничения на полеты сняты в аэропортах Калуги и Ярославля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги ("Грабцево") и Ярославля ("Туношна"), сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняки.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Калугу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ограничения в аэропорту Калуги были введены 22 сентября около 16:00, аэропорт Ярославля был закрыт для воздушных судов примерно с 19:00 понедельника.