Введены временные ограничения на работу калужского аэропорта

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в международном аэропорту Калуга (Грабцево), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживается вылет рейсов в Санкт-Петербург (планировался в 15:55) и Сочи (в 20:40), а также прибытие рейса из Санкт-Петербурга (планировалось в 19:40, ожидается в 20:40).