Песков выразил несогласие с рядом высказываний Трампа о конфликте РФ и Украины

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кремль не может согласиться со всеми высказываниями президента США Дональда Трампа относительно российско-украинского конфликта, прозвучавшими во вторник, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера между ними (Трампом и Зеленским) состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент, эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться", - сказал Песков в интервью радио РБК.

"Мы продолжаем СВО, чтобы обеспечить наши интересы и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий Путин и президент нашей страны ставил с самого начала. Мы делаем это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны на многие поколения вперед. Никакой альтернативы у нас нет", - добавил он.

В миреГлава США предположил, что Украина при поддержке ЕС способна "вернуть свою изначальную территорию"Читать подробнее

Песков отметил, что для обеспечения этих интересов "нужно урегулировать проблему первопричин этого конфликта".

"Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины и решить эту проблему. Он предлагал это американцам, тогда администрации Байдена. До Байдена предлагал Обаме. Предлагалось всем, всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему", - сказал пресс-секретарь.

"Мы услышали жесткую отповедь со стороны европейцев, что Россия не должна совать свой нос в вопросы европейской безопасности, а они сами будут разбираться. Это абсолютно противоречит нашему постулату о неделимости безопасности. Вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. "Поэтому все разговоры о безопасности без России или в ущерб России по меньшей мере несостоятельны, а на самом деле опасны и неприемлемы для нас", - сказал представитель Кремля.

