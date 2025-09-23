Поиск

Глава США предположил, что Украина при поддержке ЕС способна "вернуть свою изначальную территорию"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза.

"Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, "со временем, если проявить терпение, и при финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, можно добиться тех границ, какими они были до начала этой войны".

Он отметил, что, "возможно, (Украине - ИФ) даже удастся продвинуться дальше, чем это".

Трамп пояснил, что пришел к таким выводам "после того, как в полной мере изучил ситуацию на поле боя Украины с Россией, а также - экономические трудности, которые это создает для России".

Дональд Трамп Евросоюз Украина
