В Вологодской области полностью запретят продажу алкоголя еще один день в году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Вологодской области приняло закон, устанавливающий запрет на розничную продажу алкоголя в День здорового образа жизни, 1 марта.

"На территории области установлен праздничный день - День здорового образа жизни, дата праздника - 1 марта. Законопроектом предлагается ввести запрет на розничную продажу алкогольной продукции в этот день", - отметил председатель комитета по экономической политике и собственности парламента региона Михаил Ананьин.

Закон поддержали большинство депутатов. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В Вологодской области с 1 марта 2025 года в будни алкоголь можно купить только с 12 до 14 часов. Кроме того, не допускается торговля алкоголем в День российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), 1 мая, 1 и 12 июня, в День молодежи (последняя суббота июня), День семьи, любви и верности, 1 сентября, Всероссийский день трезвости (11 сентября), День народного единства и в День Конституции.

Запрет продажи касается стационарных торговых объектов, расположенных в помещениях многоквартирных домов, в подвалах, на цокольных этажах. Не могут торговать алкоголем и магазины, в которых нет отдельного входа для погрузки или разгрузки. Рестораны реализуют такую продукцию в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

