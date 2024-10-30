В Кремле заявили, что не обсуждают радикальные ограничения на продажу спиртного

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссий относительно радикальных ограничений на продажу алкоголя, напомнил об опыте "сухого закона" в СССР.

"Это прерогатива региональных властей. В администрации президента такой дискуссии не ведется", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать намерение властей Вологодской области существенно ограничить время продажи алкоголя в регионе.

"У нас были различные опыты на этот счет. Я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый, он очень легко поддается анализу",- сказал пресс-секретарь президента.