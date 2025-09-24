Поиск

Перенос на 2028 год валютных расчетов через казначейство одобрен в I чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который переносит с 1 января 2026 года на 1 января 2028 года срок вступления в силу требований, обязывающих ряд участников бюджетного процесса проводить валютные операции через счета Федерального казначейства.

Законопроект № 991641-8 в августе внесло в парламент правительство.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года резиденты - участники бюджетного процесса (кроме Банка России), а также федеральные бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в Федеральном казначействе должны будут проводить валютные операции через валютные счета казначейства в уполномоченных банках или через рублевые счета казначейства в Банке России.

Как говорится в пояснительной записке, данная норма лишает участников бюджетного процесса возможности осуществлять расчеты через свои счета в уполномоченных банках, что в условиях усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте.

Кроме того, авторы отмечают, что введенные США последние блокирующие санкции делают невозможными платежи в валютах недружественных стран для главных распорядителей и администраторов средств федерального бюджета, включенных в перечень Минфина и имеющих право получать средства от Федерального казначейства в иностранной валюте. Санкции также осложняют расчеты в валютах дружественных стран.

"Неопределенность в отношении сроков снятия указанных санкций и отсутствие в настоящее время альтернативных способов проведения таких платежей обусловливает перенос сроков", - говорится в пояснительной записке.

До 1 января 2028 года резиденты сохранят возможность работать через собственные счета в уполномоченных банках. С указанной даты Федеральное казначейство получит полномочия агента валютного контроля.

Федеральное казначейство Минфин США Госдума Банк России правительство США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки БПЛА

Офис КТК в Новороссийске поврежден после атаки БПЛА

Игорь Краснов, назначенный главой ВС РФ, принес присягу судьи

Совет Федерации денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

С начала года более 100 россиян привлечены к ответственности за демонстрацию нацистской символики

С начала года более 100 россиян привлечены к ответственности за демонстрацию нацистской символики

Два человека погибли и трое пострадали при атаке беспилотников на Новороссийск

Песков заявил, что с каждым днем переговорные позиции Киева будут ухудшаться

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Кремле увидели в требованиях Трампа попытку заставить мир покупать нефть в США

Песков выразил несогласие с рядом высказываний Трампа о конфликте РФ и Украины

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7228 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ68 материалов
Бюджет РФБюджет РФ52 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });