Перенос на 2028 год валютных расчетов через казначейство одобрен в I чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который переносит с 1 января 2026 года на 1 января 2028 года срок вступления в силу требований, обязывающих ряд участников бюджетного процесса проводить валютные операции через счета Федерального казначейства.

Законопроект № 991641-8 в августе внесло в парламент правительство.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года резиденты - участники бюджетного процесса (кроме Банка России), а также федеральные бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в Федеральном казначействе должны будут проводить валютные операции через валютные счета казначейства в уполномоченных банках или через рублевые счета казначейства в Банке России.

Как говорится в пояснительной записке, данная норма лишает участников бюджетного процесса возможности осуществлять расчеты через свои счета в уполномоченных банках, что в условиях усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте.

Кроме того, авторы отмечают, что введенные США последние блокирующие санкции делают невозможными платежи в валютах недружественных стран для главных распорядителей и администраторов средств федерального бюджета, включенных в перечень Минфина и имеющих право получать средства от Федерального казначейства в иностранной валюте. Санкции также осложняют расчеты в валютах дружественных стран.

"Неопределенность в отношении сроков снятия указанных санкций и отсутствие в настоящее время альтернативных способов проведения таких платежей обусловливает перенос сроков", - говорится в пояснительной записке.

До 1 января 2028 года резиденты сохранят возможность работать через собственные счета в уполномоченных банках. С указанной даты Федеральное казначейство получит полномочия агента валютного контроля.