Уничтожена основная часть блокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища группировки ВСУ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уничтожена основная часть блокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища группировки вооруженных сил Украины, после её разгрома российские войска продолжают вести активные действия, заявили в Минобороны РФ в среду.

"С 23 августа соединения и воинские части "Южной" группировки войск приступили к уничтожению окруженного противника. В настоящее время основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, ее остатки насчитывают около 80 человек", - говорится в сообщении министерства.

"Активные действия "Южной" группировки войск продолжаются", - заявили в российском военном ведомстве.

"Операции по ликвидации противника южнее Клебан-Быкского водохранилища предшествовала предварительная длительная и кропотливая работа. Успехом стало освобождение населенного пункта Водяное в апреле текущего года", - сказали в Минобороны.

Там сообщили, что в продолжение наступательных действий в весенне-летний период соединения и воинские части "Южной" группировки войск 1 августа взяли под контроль Александро-Калиново, тем самым блокировав дорогу западнее водохранилища.

"Позднее, в целях окружения противника южнее Клебан-Быкского водохранилища, российские войска 22 августа овладели поселком Катериновка, а 23 августа - Клебан-Бык и заблокировали остатки подразделений ВСУ, численностью до 800 человек", - сообщили в министерстве обороны.

По его данным, "Южной" группировке войск на этом участке противостояли формирования бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ) и штурмовой бригады "Лють".

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
