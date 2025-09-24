Аэропорт Сочи возобновил работу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Сочи (Краснодарский край), сообщил представитель Росавиации в своем-телеграм-канале.

Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Геленджика и Сочи ранним утром, спустя почти два часа они были сняты. Позднее аэропорт Сочи снова был закрыт.

Как сообщал оперативный штаб Краснодарского края, в Сочи объявлена угроза применения безэкипажных катеров, проводится эвакуация отдыхающих с пляжей.

В среду центр Новороссийска был атакован беспилотниками. По последним данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, включая гостиницу. Два человека погибли и еще семеро - пострадали.