Поиск

Аэропорт Сочи второй раз за сутки остановил работу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи второй раз за сутки прекратил принимать и выпускать рейсы, сообщил представитель Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В прошлый раз аэропорты Геленджика и Сочи прекращали работу утром на пару часов.

Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в Сочи объявлена угроза применения безэкипажных катеров, проводится эвакуация отдыхающих с пляжей.

"Такое решение - превентивные меры, принятые городским оперативным штабом из-за атак киевского режима на Краснодарский край", - говорится в сообщении.

В среду центр Новороссийска был атакован беспилотниками. По последним данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, в том числе гостиница. Два человека погибли и еще семеро - пострадали.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям. В 2024 году аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

Краснодарский край Геленджик Сочи Новороссийск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи

Силуанов сообщил о планах выделения бюджетных средств на борьбу с БПЛА

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Новороссийск увеличилось до семи человек

Прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. повышен с 9,8% до 9,9%, на 2027 г. - с 7,9% до 8,7%

Прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. повышен с 9,8% до 9,9%, на 2027 г. - с 7,9% до 8,7%
Бюджет РФ

Мишустин назвал приемлемым планируемый дефицит бюджета 2026 года

Правительство прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 1,3%

Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки БПЛА

Офис КТК в Новороссийске поврежден после атаки БПЛА

Игорь Краснов, назначенный главой ВС РФ, принес присягу судьи

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Бюджет РФБюджет РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });