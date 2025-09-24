Аэропорт Сочи второй раз за сутки остановил работу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи второй раз за сутки прекратил принимать и выпускать рейсы, сообщил представитель Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В прошлый раз аэропорты Геленджика и Сочи прекращали работу утром на пару часов.

Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, в Сочи объявлена угроза применения безэкипажных катеров, проводится эвакуация отдыхающих с пляжей.

"Такое решение - превентивные меры, принятые городским оперативным штабом из-за атак киевского режима на Краснодарский край", - говорится в сообщении.

В среду центр Новороссийска был атакован беспилотниками. По последним данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, в том числе гостиница. Два человека погибли и еще семеро - пострадали.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям. В 2024 году аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.